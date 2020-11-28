Психологи рассказали о создании праздничного настроения в период пандемии

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Даже в период пандемии коронавируса, когда в некоторых регионах страны, включая Москву, отменены новогодние гулянья, можно создать для своей компании праздничную атмосферу. Важно помнить о том, что основной залог хорошего настроения — это позитивный взгляд на окружающую действительность. Поэтому в сложившейся ситуации стоит увидеть нечто положительное, и тогда праздники не будут омрачены грустью и переживаниями.

Как в разговоре с журналистами рассказал клинический психолог и писатель Михаил Хорс, в обществе есть люди, готовые относиться к любым изменениям как к ресурсу и постоянно искать новые возможности. Обычно это люди, которые перестроились и считают нестабильность чем-то хорошим и открывающим перспективы.

Психолог Наталья Варская подчеркнула, что единого рецепта для создания позитивного настроя не существует.

Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьёй уже радостно. И не нужны увеселительные заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество — всё-таки домашние праздники, — цитирует Варскую RT.

Как ранее передавал NEWS.ru, из-за пандемии некоторые праздничные традиции у россиян могут трансформироваться. Если жители нашей страны будут искренне верить в их чудотворное действие, то так они смогут избавиться от накопившегося негатива. Таким мнением поделилась психолог Татьяна Саломатова.