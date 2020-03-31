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Коронавирус может ударить по людям, сумевшим преодолеть наркотическую зависимость и ведущим трезвый образ жизни, считают психологи.

В ситуации социального кризиса риск деструктивного поведения резко повышается. Так, нарколог из США на международной конференции представил карту смертельных передозировок в США, и она заметно совпадала с очертаниями района, находящегося в кризисе, — рассказал URA.RU психолог екатеринбургского центра СПИДа Александр Лесневский.

Также издание приводит слова участника одной из групп анонимных наркоманов (АН) Екатеринбурга, который говорит о трёх случаях смерти людей, сумевших «завязать» на длительный срок (более шести лет). Двое из них жили в Москве, один в Испании, имели бизнес и семью. Однако недавно, по словам собеседника URA.RU, «сорвались» и умерли после первой же дозы. Участник группы анонимных наркоманов, правда, никак не связывает эти смерти с ситуацией вокруг коронавируса.

Во всём мире инфекцию подхватили более 786 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли. В России выявлено 1836 случаев заражения, 14 закончились летальным исходом, более 100 человек выписаны из больниц. На Москву приходится 1226 диагнозов COVID-19, писал NEWS.ru.