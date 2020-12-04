Психологи объяснили отсутствие у россиян новогоднего настроения

https://static.news.ru/photo/11edb93e-36cc-11eb-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) заметили снижение уровня хорошего настроения у граждан РФ перед Новым годом. Чаще всего всему виной пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), низкая физическая активность, а также накопившаяся эмоциональная усталость, сообщила пресс-служба факультета психологии МГУ.

Результат получен во время всероссийского проекта #Исследуемдома, стартовавшего в начале 2020-го совместно с несколькими вузами РФ. Целью работы стал анализ эмоциональных и когнитивных изменений у жителей РФ во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19. В опросах приняли участие свыше 100 тысяч человек: студенты, аспиранты, преподаватели и другие профессиональные и социальные группы, пишет ТАСС.

Для проведения данного исследования учёными факультета психологии были разработаны и адаптированы специальные методики, которые позволили выявить психологические особенности эмоциональной и когнитивной сфер человека в условиях пандемии и самоизоляции, — говорится в сообщении.

Проект реализовали в четыре этапа, последний из которых вершили в конце ноября. Изучив полученный результат, авторы инициативы заявили, что большинство граждан РФ с марта по апрель стали с тревогой воспринимать ситуацию с COVID-19 из-за неопределённости и непредсказуемости инфекции.

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