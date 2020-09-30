Психологи назвали одно из возможных последствий самоизоляции для детей

https://static.news.ru/photo/22fadd6c-03b7-11eb-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Самоизоляция, пережитая детьми из-за пандемии COVID-19, может стать одной из причин появления агрессии у школьников.

Об этом рассказали психологи, опрошенные РИА Новости. По словам специалистов, правильная организация досуга и своевременное пресечение родителями конфликтных ситуаций помогут справиться со стрессом.

Как рассказал заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов, детская агрессия — явление не новое. По мнению эксперта, в современном мире не хватает превентивных мер и способов решения в школе конфликтных ситуаций.

Главный научный сотрудник, глава лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Елена Дозорцева также отмечает, что проблема детской агрессии существовала «и 10 лет назад, и 15 лет назад». Зачастую она была связана с избиениями вне школы.

Это не сиюминутно возникло... Повлияла ли здесь самоизоляция, сказать трудно, но это точно было сложное время для детей, когда они были предоставлены сами себе, — сказала Дозорцева.

В начале сентября 2020 года в СМИ появились сообщения о том, что в южно-сахалинской школе родители учащихся третьего класса вышли вместе с детьми на несанкционированный пикет у здания школы. Причиной послужило поведение одного из учеников, который терроризировал своих одноклассников. А 28 сентября NEWS.ru сообщал о том, что в Махачкале шестеро школьников, учащиеся 6-го класса, избили одноклассника-инвалида на перемене.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по мнению экспертов, родителям не стоит самим нагружать детей учёбой во время двухнедельных каникул.