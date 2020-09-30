Психологи назвали одно из возможных последствий самоизоляции для детей

Самоизоляция, пережитая детьми из-за пандемии COVID-19, может стать одной из причин появления агрессии у школьников.
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Как рассказал заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов, детская агрессия — явление не новое. По мнению эксперта, в современном мире не хватает превентивных мер и способов решения в школе конфликтных ситуаций.
Главный научный сотрудник, глава лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Елена Дозорцева также отмечает, что проблема детской агрессии существовала «и 10 лет назад, и 15 лет назад». Зачастую она была связана с избиениями вне школы.
Это не сиюминутно возникло... Повлияла ли здесь самоизоляция, сказать трудно, но это точно было сложное время для детей, когда они были предоставлены сами себе, — сказала Дозорцева.
В начале сентября 2020 года в СМИ появились сообщения о том, что в южно-сахалинской школе родители учащихся третьего класса вышли вместе с детьми на несанкционированный пикет у здания школы. Причиной послужило поведение одного из учеников, который терроризировал своих одноклассников. А 28 сентября NEWS.ru сообщал о том, что в Махачкале шестеро школьников, учащиеся 6-го класса, избили одноклассника-инвалида на перемене.
Ранее NEWS.ru писал о том, что, по мнению экспертов, родителям не стоит самим нагружать детей учёбой во время двухнедельных каникул.
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