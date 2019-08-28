«Счастье — это когда на работу идёшь с удовольствием, а домой возвращаешься с радостью». Формула вроде бы простая: для получения удовольствия от работы нужно, чтобы заложенные в человеке способности совпали с компетенциями в избранной сфере деятельности. Понять, в какой области деятельности ребёнок, скорее всего, преуспеет, проще в период с 10 до 12 лет, когда становятся более выраженными те или иные склонности. Об этом News.ru рассказал кандидат психологических наук Кристина Иваненко.

До определённого возраста, утверждает психолог, дети, как правило, в равной степени талантливы во всём. Что же касается более позднего периода взросления, то, чисто теоретически, искать в себе способности можно до глубокой старости, но потерянного для роста в профессии времени, увы, не вернёшь.

Основное разделение людей идёт на гуманитариев и технарей. Внутри каждого блока есть пространство для манёвра: например, выбрав в 15 лет философию, можно потом переметнуться в социологию или в психологию, а захотев изначально стать IT-специалистом, можно переквалифицироваться со временем в инженера — всё-таки мозг работает примерно в одном направлении. Но перейти водораздел между технарями и гуманитариями — сложно. Поэтому самая первая задача — определиться с тем, кто ты: «физик» или «лирик». Кристина Иваненко кандидат психологических наук, бизнес-тренер

Крайне важно, считает Иваненко, чтобы ребёнок мог дать ответ на вопрос: «Ради чего мне это нужно?». Чего бы хотелось получить в итоге — славы, материального благополучия, общения с людьми, реализации своих творческих способностей и талантов? И хотя это «хочу», возможно, поменяется ещё много раз, родителям непременно надо его учитывать, забыв навсегда про такие фразы, как: «В этот вуз ты пойдешь только через мой труп» или «Сначала получи нормальное образование, а потом иди куда хочешь». Подросток часто лучше понимает, что именно сегодня «разлито в воздухе», что на самом деле перспективно, утверждает специалист.

Если к моменту окончания средней школы всё ещё нет ясности в вопросе «Чем я хочу заниматься?», то можно выбрать вуз, ответив на более простой вопрос: «Чем я хочу заниматься в ближайшие 4-6 лет, с какими людьми хочу общаться, от каких преподавателей получать знания, в какую субкультуру хочу быть погружён?». Иногда это даже важнее знаний, которые человек получит, — говорит Иваненко. — Выпускник социологического факультета — совершенно другой «продукт», нежели выпускник мехмата, и не только по знаниям, а по самой структуре мышления.

Помощь в вопросах профориентации часто оказывают психологи. Это могут быть как самостоятельно практикующие специалисты, так и полноценные профориентационные комплексы, предназначенные для облегчения процесса выбора вуза или профессии. Ключевое слово здесь — «полноценные», поскольку доверять разовым тестам в интернете нельзя.

Если параметры считаемые, то в арсенале средств психолога есть разного рода тесты и диагностические методы. Если параметры не считаемые, то применяется метод наблюдения. Он позволяет понять тип темперамента, склад характера ребёнка, личностные особенности, чтобы оценить, в какой сфере ему будет легче добиться успеха, и от чего он получит больше удовольствия. Деятельность любого человека находится на стыке особенностей, способностей и мотивации. И запроса. Никита Карпов психолог Центра психологического развития детей и подростков «Архитектура Будущего»

Карпов подчёркивает важность рефлексии: ребёнку самому также надо научиться обращать внимание на то, что ему нравится, что важно, интересно, отчего он получает удовольствие.

«Вернулись к логике пушкинских времён»

Даже серьёзные тесты в серьёзных заведениях, равно как и консультации самых лучших в этой сфере психологов — не панацея, поскольку мир слишком быстро меняется, напоминает Кристина Иваненко. Учёные пришли к выводу: мы живём в VUCA-мире (VUCA — акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Никогда ещё за единицу времени не появлялось столько информации, не происходило столько всяких событий. Наметив себе некий профессиональный путь в 15 лет, можно в 25 оказаться в ситуации, что избранной профессии уже нет или же, напротив, есть множество вариаций на её тему.

Изменился сам подход к выбору профессии: в каком-то смысле мы возвращаемся к логике пушкинских времён, когда давалось максимально широкое образование, а дальше человек сам решал, что же из полученных знаний использовать. Подготовить узкого специалиста очень сложно: пока он доучится, эта функция может уже модернизироваться, — предупреждает психолог.

Родители ищут таланты

Профессии, востребованные социумом на протяжении веков, в новом VUCA-мире становятся скользкими, как угорь, грозя буквально ускользнуть в небытие. А вот талант — это то, что будет сопровождать человека всю жизнь. По этой причине родители часто озабочены именно поиском уникальных или, как минимум, выдающихся в той или иной сфере. Анфиса Калистратова, психотерапевт, убеждена в том, что желание раскрыть талант в ребёнке — одна из серьёзных потребностей большого города.

Процесс выявления у сына или дочери тех или иных склонностей часто довольно сложный и длительный. И здесь психологи единодушны: надо предоставить ребёнку как можно больше возможностей, дать ему «палитру творчества».

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Прежде всего, надо предлагать ребенку разные варианты и наблюдать — что же по-настоящему его. Особенно это актуально в подростковом возрасте. Пробовать надо не просто ради галочки, а непременно до первого результата. Например, на рисование сходить не на одно занятие, а походить месяц-два, чтобы понять, прочувствовать, вникнуть, достигнуть какого-то уровня и посмотреть на динамику, с какой скоростью идёт развитие. Талант — это не обязательно то, что сразу стало получаться, принося гениальные результаты. Соотношение желания, склонности и вложенного труда всегда разное при одном и том же результате, — говорит Карпов.

Чётких инструментов выявления таланта на сегодняшний день не существует, считает эксперт.

Если бы у кого-то была механика, как выявить талант и его развить, этот человек был бы очень успешен и обеспечен. Есть разные подходы: одни считают, что он талантлив во всем и эти таланты раскрываются в определённых обстоятельствах. Другие говорят, что таланта нет, а есть трудолюбие. Талант — это не обязательно то, что сразу стало получаться, принося гениальные результаты. Соотношение желания, склонности и вложенного труда всегда разное при одном и том же результате, — считает Карпов.

Для родителей в вопросах поиска таланта крайне важно определиться с целью. Отдать ребёнка заниматься куда-то чтобы что? Чтобы он получил профессию, которая будет его кормить или чтобы он получал удовольствие от деятельности? Первый вопрос к родителям — цель, которую они преследуют. Если же везде всё получается, то тогда вопрос упирается в то, чего хочет сам ребёнок, что нравится именно ему.

Кристина Иваненко в свою очередь также советует родителям действовать без фанатизма, избегая прессинга и давления. С её точки зрения самое правильное — дать ребёнку достаточный уровень свободы. Например, иногда оставлять одного и смотреть, чем он занимает себя в те моменты, когда родители не тащат его с одной секции на другую.

Запрос на гениальность

Часто задачу разобраться, в какой сфере и какой именно талант «зарыт», ставят не родители, а сами дети. Особенно остро проблема встаёт в подростковом возрасте.

Если к подростковому возрасту человек себя не нашёл — надо ему помогать. Если ребёнок выдвигает такой запрос: «Хочу знать, в чём я талантлив», то это уже говорит о том, что есть некий внутренний конфликт. «Я хочу выразить себя, чтобы чувствовать себя уверенно, но у меня нет возможности». И это даже не совсем про талант. Анфиса Калистратова психолог социальной работы, гештальт-терапевт

Для подросткового возраста важно иметь устойчивое психологическое состояние. И творчество здесь может стать точкой опоры.

Творчество — потребность каждого здорового человека. Человек хочет творить не потому, что это делают другие, а потому, что внутри него есть такая потребность. Человек по своей структуре склонен к творчеству. Это та область, которая позволяет нам стабилизироваться, не потерять себя даже в очень сложных обстоятельствах. Творчество даёт много инструментов, чтобы выжить в нашем непростом мире, — говорит Калистратова.

Никита Карпов напоминает: успех в той или иной области зависит не только от таланта, но и от того, что в данный момент в жизни ребёнка происходит: от того, какой у него учитель или тренер, от того, какая там группа и также от того, как воспринимают его успехи родители.

«Меня не отдали в два года на секцию»

Кристина Иваненко убеждена: яркие способности непременно себя обнаружат.

Если в тебе талант Сальвадора Дали — ты станешь художником так или иначе; если же ты не стал Дали — значит, талант был не такой уж выраженный. Жёстко, но в 90% случаев это так. Истинный таланты раскрываются даже тогда, когда родители что-то запрещают, в «рамочных условиях», — говорит Иваненко.

Взрослые порой склонны винить родителей, в том, что в своё время им не уделили должного внимания. Это, по мнению экспертов, проявление того, что в психологии принято называть внешним локусом контроля.

Есть внешний и внутренний локус контроля. Внутренний — это когда я во взрослом состоянии считаю, что я сам являюсь автором своей жизни, и если бы я хотел, например, стать учёным, то стал бы им. А если не стал, то, значит, не очень хотел. Это сильная лидерская позиция, когда человек берёт полностью ответственность на себя. Внешний локус контроля — желание постфактум обвинить всех участников событий, сказать: «Родители не отдали меня в два года на секцию, и поэтому у меня ничего не получилось». Человек в 35 или 45 лет рассуждает в ключе «во мне что-то не раскрыли вовремя» — возможно, это как раз проявление внешнего локуса контроля, — рассказывает Иваненко.

Мозг человека очень пластичен, и конструктивный подход состоит в том, чтобы на протяжении всей жизни пытаться найти в себе новые способности, а не искать виноватых в своём прошлом.