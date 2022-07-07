Психолог рассказала, в каком случае не стоит целоваться на первом свидании Психолог Петрасова рассказала, в каком случае не стоит целоваться на первом свидании

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Поцелуй является одним из интимных проявлений, поэтому целоваться на первом свидании не стоит, если человек хочет завязать серьезные отношения, заявила психолог Надежда Петрасова в разговоре с «Москвой 24». Вместе с этим она добавила, что если главная цель заключается в том, чтобы заняться сексом, то лучше поцеловать партнера как можно раньше.

Поцелуй — это одно из сексуальных, интимных проявлений. Конечно, если цель свидания — получить удовольствие, заняться сексом, то чем быстрее произойдет поцелуй, тем лучше. Так как он может быть очень информативен и показать, какую поведенческую стратегию в сексе партнер предпочитает, — пояснила Петрасова.

По ее мнению, партнер может воспринять поцелуй на первом свидании как легкомыслие. Психолог считает, что если человек настроен на серьезные отношения, то такое поведение может его отпугнуть. Петрасова посоветовала в таком случае «растянуть удовольствие» от интимных проявлений.

Пусть партнер какое-то время пофантазирует — как вы целуетесь, прикасаетесь. Это подогреет желание и интерес к вам, — резюмировала она.

Ранее дерматолог Ольга Божок заявила, что банальный поцелуй может представлять опасность для человека, поскольку несёт риск заражения ВИЧ. При поцелуе можно подхватить хеликобактериоз, который, в свою очередь, может спровоцировать возникновение раковой опухоли. Чаще всего, по словам медика, через поцелуй заражаются герпесом.