https://static.news.ru/photo/06eb805e-4111-11ea-a461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова связывает снижение активности телефонных разговоров в России с новыми технологиями общения.

По её словам, раньше люди писали друг другу письма, потом звонили по телефону, а после начали переписываться в мессенджерах.

Какой смысл человеку звонить, чтобы что-то спросить или попросить помочь, когда можно быстро выяснить, просто ему написав. И человек в течение 10 минут ответит, при этом он не будет напрягаться, не будет отвлекаться. Это комфорт и для того, кто спрашивает, и для того, кто отвечает, — пояснила она.

Панфилова отметила, что подобная тенденция не сможет искоренить живое общение, однако переписка в мессенджерах не должна быть единственным способом для коммуникации. В пример эксперт привела экстравертов и интровертов: для первых живое общение «нужно как воздух», а вторые, наоборот, ценят уединение и дистанцию.

Но если человек понимает, что он «поселяется» в интернет-переписке и за неделю ни с кем не поговорил, то надо задать вопросы, — подчеркнула психолог.

Она добавила, что в таком случае необходимо выяснить, нет ли у человека трудности в общении с людьми, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее заведующая отделением семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко сообщила, что просмотр чужих страниц в социальных сетях может стать причиной возникновения у пользователя FoMO — боязни пропустить интересное событие или упустить хорошую возможность.