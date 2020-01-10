https://static.news.ru/photo/071211f8-3390-11ea-950a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просмотр чужих страниц в социальных сетях может стать причиной возникновения у пользователя FoMO — боязнь пропустить интересное событие или упустить хорошую возможность. Об этом рассказала заведующая отделением семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко.

По её словам, многие люди разглядывая публикации знакомых, чувствуют разочарование из-за того, что жизнь других людей гораздо интереснее и насыщеннее их собственной. Ткаченко пояснила, что в соцсетях это ощущается особенно остро, ведь туда пользователи выкладывают кадры самых ярких моментов из жизни.

Если вы часто испытываете тревогу, или ощущаете собственную никчёмность, то, вероятно, всё дело может быть в синдроме упущенной выгоды, — рассказала психолог АГН «Москва».

Человек, у которого есть синдром FoMO живёт с ощущением неправильности и тусклости своей жизни. При этом Ткаченко подчеркнула, что не нужно путать синдром упущенной выгоды с завистью.

Как объяснила психолог, при FoMO к чувству зависти добавляется убеждение в необходимости быть всё время онлайн, чтобы стать частью этой «идеальной» жизни. Такие люди очень плохо переносят отсутствие Интернета и отвлекаются на смартфон даже тогда, когда это совсем неуместно.

Таким образом они «подсаживаются» на усиленную выработку дофамина и окситоцина, которые выделяются при просмотре и обновлении соцсетей. Дело в том, что именно эти гормоны являются виновниками возникновения психологической зависимости.

Ткаченко рассказала также, как можно побороть синдром упущенной выгоды. Первым шагом должно стать признание проблемы, подчеркнула психолог. Затем нужно заставлять себя сокращать время пребывания в Интернете и просматривать соцсети, например, только по пути на работу. Ткаченко также рекомендует заменить общение в Сети реальными встречами. Однако если при отказе от частого пребывания в социальных сетях человек испытывает панику и тревогу, то ему нужно обязательно обратиться к профессиональному психологу.

Как писал NEWS.ru, ранее медицинский психолог психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. Алексеева столичного департамента здравоохранения Анастасия Бекетова порекомендовала активным интернет-пользователям устраивать дни отказа от соцсетей для профилактики эмоционального выгорания.