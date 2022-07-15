Психолог рассказала, можно ли удержать мужчину в семье с помощью ребенка Психолог Журавлева заявила, что удержать мужчину в семье с помощью ребенка невозможно

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Семейный психолог Татьяна Журавлева заявила NEWS.ru, что появление детей в семье не поможет «склеить отношения» и удержать мужчину, если в паре и до этого имелись разногласия. По ее словам, первый год после рождения ребёнка — одно из самых сложных испытаний, поэтому в этот период происходит много разводов.

Появление ребенка не может склеить отношения, если до этого в них были проблемы. Наоборот, начинает проявляться то, на что раньше не обращали должного внимания. Поэтому прежде чем принять решение о ребенке, нужно закрыть все вопросы в паре. Удержать мужчину ребенком — не самая лучшая идея. У мужчин нет материнского инстинкта, их любовь проявляется позже. Материнская любовь безусловная, отцовская — условная. В дополнение отцы часто не являются включенными в процесс воспитания, — добавила Журавлева.

Эксперт подчеркнула, что если говорить про взаимоотношения, то наличие детей в семье в таких ситуациях «никак не поможет, даже наоборот», так как все внимание женщина в первый год жизни малыша отдаст не мужчине, а ребенку, что также может болезненно воспринять глава семьи.

Накануне Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы у пар происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что людям иногда сложно изъясняться в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях.

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила женщинам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет справиться с послеродовой депрессией.