https://static.news.ru/photo/3c627490-2e10-11ea-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученикам школ в новогодние каникулы следует больше заниматься спортом и саморазвитием, считает руководитель психологической службы школы № 1420 Надежда Ларина.

По её словам, каникулы являются хорошей возможностью выспаться и отдохнуть, однако важно не превратить их в период с полным отсутствием физической активности и умственной активности.

Лучший отдых — это смена деятельности. В распоряжении ребят почти две недели, которые можно потратить на собственные интересы и увлечения, на свое здоровье, саморазвитие, общение. Вспоминаем, что вам нравится делать, но в период учёбы на это просто не хватало времени, — пояснила она.

Ларина посоветовала подросткам сконцентрироваться на своих увлечениях — устроить соревнования, матчи, сходить в кинотеатр, музей, устроить конкурс рисунков или викторину.

При этом психолог отметила, что для просмотра телевизора и компьютерных игр нужно отвести отдельный временной отрезок, чтобы было легче возвращаться к учёбе, передаёт АГН «Москва».

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