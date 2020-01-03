Ученикам школ в новогодние каникулы следует больше заниматься спортом и саморазвитием, считает руководитель психологической службы школы № 1420 Надежда Ларина.
По её словам, каникулы являются хорошей возможностью выспаться и отдохнуть, однако важно не превратить их в период с полным отсутствием физической активности и умственной активности.
Лучший отдых — это смена деятельности. В распоряжении ребят почти две недели, которые можно потратить на собственные интересы и увлечения, на свое здоровье, саморазвитие, общение. Вспоминаем, что вам нравится делать, но в период учёбы на это просто не хватало времени, — пояснила она.
Ларина посоветовала подросткам сконцентрироваться на своих увлечениях — устроить соревнования, матчи, сходить в кинотеатр, музей, устроить конкурс рисунков или викторину.
При этом психолог отметила, что для просмотра телевизора и компьютерных игр нужно отвести отдельный временной отрезок, чтобы было легче возвращаться к учёбе,
Ранее NEWS.ru подготовил советы, как использовать новогодние каникулы, чтобы отдохнуть с пользой.
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