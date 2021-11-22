Психолог рассказала, как распознать каннибала среди знакомых

Каннибализм — это редкий случай расстройства психики, и распознать его может быть крайне тяжело, заверила психолог Анна Завгороднева. Однако одним из признаков может стать сексуальная фантазия о поедании кого-либо, пишут «Невские Новости».

У человека может быть сексуальная фантазия о поедании, он может об этом рассказывать, и это нужно учитывать, что иногда рассказанное переходит реальную жизнь. Но может и на уровне рассказов остаться. Точных признаков таких наклонностей, к сожалению, нет, — пояснила Завгороднева.

Эксперт подчеркнула, что люди, живущие рядом с человеком с расстроенной психикой, скорее всего должны это заметить. Психолог уточнила: существует ряд правил для жизни с людьми, у которых диагностировали заболевание психики.

Тем не менее понять, какие проявления имеет болезнь, может быть очень тяжело, так как «медицина — это непредсказуемо», подчеркнула Завгороднева. К тому же, сложно установить истинную причину развития каннибализма: это может быть как следствием расстройства личности, так и результатом детской психотравмы.

Причин такого психического искажения масса, начиная от органических поражений мозга, которые ведут к заболеванию психики — и тут ничего не сделаешь, это медицинское абсолютно явление, — и заканчивая какими-нибудь психологическими травмами очень сложными, которые тоже привели к искажению в структуре личности, — резюмировала она.

Ранее в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого из багажника выпал труп убитого мужчины. В ходе следствия один из подозреваемых сознался в другом убийстве: по словам злоумышленника, он зарезал прохожего, а после сварил и съел часть трупа.