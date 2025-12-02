Психолог рассказала, как хоббидогинг помогает избегать ответственности

Увлечение хоббидогингом, когда люди гуляют с выдуманной собакой, может завести общество в тупик, рассказала кандидат психологических наук психотерапевт Татьяна Галич в беседе с NEWS.ru. По ее словам, вся Европа уже много лет страдает от инфантилизма. Она отметила, что новый тренд подходит людям, которым не надо заботиться о завтрашнем дне.

Мы идем по пути вычурности, а это дорога в никуда. Рано или поздно она приведет в тупик. Все подобные увлечения помогают человеку избежать ответственности. Все западное европейское общество страдает от инфантилизма. Об этом пишут в СМИ уже много лет. Для людей, у кого нет нужды заботиться о выживании, это очень характерно. Они перепробовали все развлечения, во многом разочаровались, и остаются только вот такие способы. При этом они ощущают свою потребность во внимании, реализации своих инстинктов и желаний, — раскрыла Галич.

По ее словам, американские психологи давно говорят о так называемых кидалтах — это взрослые люди, которые не желают съезжать от родителей, работать и взрослеть.

Ранее в Госдуме высказались, что не видят смысла в разработке законопроекта, касающегося увлечения детей квадробингом. По словам депутата Дениса Майданова, большинство людей осознало, что это «не может быть образом жизни детей».