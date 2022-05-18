Психолог рассказала, что поможет победить боязнь темноты у детей Психолог Хадарцева призвала родителей ни в коем случае не наказывать детей «тёмной комнатой»

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Каждый ребёнок в возрасте от трёх до семи лет переживает боязнь темноты, заявила NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Эксперт объяснила, что данная фобия развивается из-за того, что «в темноте не видны предметы, а мы обычно „заземляемся“ именно через них, поскольку без них не на что опереться в пространстве», в результате чего усиливается страх перед неизвестностью. Она пояснила, что людям передалась данная фобия от предков, опасавшихся, что ночью «на них нападут и лишат жизни».

С точки зрения психологии детства за боязнью темноты могут стоять эмоциональные потрясения и стрессы: ребёнок сидел в тёмной комнате в качестве наказания или перенял страхи тревожных родителей, испытывавших те же переживания в своём детстве. <...> Ни в коем случае нельзя своих детей оставлять одних в тёмной комнате, если они боятся. Помимо этого, нужно читать добрые сказки перед сном. Обязательно нужно смотреть, какой контент потребляет ребёнок в различных соцсетях. Важно, чтобы там не было сцен насилия. Если страх темноты у вас, хорошо перед сном прогуляться, — добавила Хадарцева.

Собеседница также отметила важность занятий спортом, так как уставший человек «никакой темноты уже не боится». Хадарцева подчеркнула, что если человек оказался в тёмном помещении и его накрыл приступ никтофобии, то необходимо «проделать аналогичные действия, как и в случае с панической атакой».

Сфокусируйтесь на своём дыхании, почувствуйте пол под своими стопами, осознайте, что вы живы и ничего катастрофического с вами не произойдёт. Постепенно приходите к пониманию, что с вами всё в порядке, — подытожила Хадарцева.

Китайские учёные ранее предостерегли от использования смартфона в темноте, поскольку это ухудшает зрение. Они объяснили, что зрачок расширяется и пропускает больше света, что вызывает усталость глаз.