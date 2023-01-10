Психолог рассказала, что могут означать эмоджи в переписках Психолог Ландман: большое количество эмоджи может означать неуважение к собеседнику

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Стоит внимательно отнестись к большому количеству смайликов в переписках, рассказала магистр психологии Элина Ландман. В беседе с «Радио 1» она отметила, что теперь, чтобы понять собеседника, необходимо оценивать не только текст, но и эмоджи, которые используются в диалоге.

Также, большое количество эмоджи в переписке стоит опасаться, потому что за этим либо стоит много чувств, которые человек не может выразить словами, либо он ленится и проявляет неуважение, — заметила психолог.

Ландман считает, что человек, который выходит из переписки или игнорирует сообщения, пытается манипулировать чувствами собеседника. По мнению психолога, проведя анализ переписки, можно понять, что обозначает тот или иной смайлик.

Если собеседник завершает предложение точкой, Ландман не советует продолжать диалог: точка подразумевает конец беседы. Троеточие, по словам психолога, может свидетельствовать о психологических нарушениях у собеседника, в том числе тревожность или чувство неопределенности. При этом человек хочет продолжить диалог, но оставляет ответственность за это на своем собеседнике.

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