Психолог рассказала об использовании НЛП-практик мошенниками Психолог Сарапина: мошенники используют психологические приемы и НЛП-практики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники используют психологические приемы и НЛП-практики для того, чтобы заставить свою жертву совершить желаемые действия, рассказала Pravda.ru гипнокоуч Анастасия Сарапина. По ее словам, отработанные алгоритмы разговора способны запутать даже специалистов, поэтому при разговоре с незнакомцами по телефону важно не верить им и ни в коем случае не совершать поспешных действий. Эксперт посоветовала как можно скорее закончить фразой беседу фразой «я перезвоню».

Первое правило любого контакта на заданную тему, вызывающего у вас явные подозрения, — прекратить разговор и повесить трубку. Так как ваш собеседник намеренно будет делать всё, чтобы втянуть вас в диалог и окутать сетью мнимых фактов, страшилок и якобы внезапно возникающей опасности лично для вас <...> Используются психотехнологические приёмы, НЛП-практики и суггестивные речевые алгоритмы, которые позволяют легко и незаметно для слушающего подтолкнуть его к желаемым действиям и решениям, — рассказала Сарапина.

Эксперт добавила, что мошенники часто пытаются ввести своих жертв в состояние стресса, напугав их какой-либо экстренной ситуацией, из-за чего когнитивные способности мозга снижаются — внимание рассеивается, а речь становится бессвязной. В таком случае специалист порекомендовала позвонить близкому человеку и рассказать о тревожной ситуации. Она уточнила, что знакомый, который находится в более стабильном психическом состоянии, даст более объективную оценку происходящему и поможет осознать факт запугивания.

Ранее специалисты в сфере IT рассказали о новой мошеннической схеме с банковскими картами, в которой мошенники используют нейросеть для получения ПИН-кодов карт клиентов. Эксперты пояснили, что злоумышленники обучают программу по видео, на котором показано, как люди пользуются банкоматом, даже если цифры при вводе ПИН-кода полностью закрыты рукой. Для обучения нейросетей необходимо загрузить большое количество таких видео, чтобы программа в конце концов выдала правильный ответ.