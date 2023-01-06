Россиян предупредили о новом мошенничестве с ПИН-кодами карт Эксперты «T1»: мошенники стали использовать нейросети для кражи ПИН-кодов карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты IT-компании «T1» рассказали о новой мошеннической схеме с банковскими картами, в которой мошенники используют нейросеть для получения ПИН-кодов карт клиентов. В беседе с «Известиями» эксперты пояснили, что злоумышленники обучают программу по видео, на котором показано, как люди пользуются банкоматом, даже если цифры при вводе ПИН-кода полностью закрыты рукой. Для обучения нейросетей необходимо загрузить большое количество таких видео, чтобы программа в конце концов выдала правильный ответ.

В Центробанке «Известиям» подтвердили, что мошенники действительно могу использовать такие методы. В ЦБ указали, что даже если злоумышленнику удалось заполучить ПИН-код с помощью нейросетей, то маловероятно, что он сможет воспользоваться им для хищения денег без доступа к карте или телефону гражданина.

Никогда и ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова. Банк России постоянно мониторит и анализирует ситуацию по распространению в различных каналах мошеннических сценариев, в том числе с применением новых технологий, — сказали в ЦБ.

Руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов пояснил, что упомянутая нейросеть с высокой долей вероятности может ошибаться, поскольку люди обладают разной моторикой и нечасто движения для набора ПИН-кода можно зафиксировать со спины, а значит, с похищенной карты деньги снять не удастся.

Ранее юрист Владимир Виноградов рассказал, что при переводе денег мошенникам в результате обмана обращаться в банк для возврата средств бесполезно. По его словам, в этой ситуации необходимо обратиться в полицию, подготовив все доказательства обмана, включая скриншоты и выписки, однако шансы на возврат денег крайне малы.