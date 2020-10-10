Психолог рассказал, как воспитать настоящего мужчину

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Психолог и коуч-консультант Павел Раков рассказал, как найти баланс между строгость и лаской, чтобы воспитать из сына настоящего мужчину.

По его словам, поговорка о том, что яблоко от яблоньки недалеко падает, правдива, и поэтому родителям в первую очередь нужно обращать внимание на своё поведение.

Дети — настоящие эмпаты. Они чувствуют психологическое состояние своих родителей гораздо лучше, чем взрослые люди. Это качество им подарено природой для обучения и развития, — отметил он.

Специалист подчеркнул, что за счёт эмпатии у детей формируются бессознательные психологические установки, которые сопровождают их на протяжении всей жизни. Он пояснил, что если мать находится в стрессовом состоянии, это может привести к выражению протеста со стороны сына. Особенно часто такой психологический ответ наблюдается у подростков в переходном возрасте. Такая отложенная реакция проявляется у детей из-за эмпатии — они копируют психофизическое состояние матери и навсегда его запоминают. По словам Ракова, стресс родительницы во время взросления ребёнка может привести к формированию у ребёнка состояния жертвы. Таким людям, отметил он, очень тяжело стать самостоятельными и добиться успеха.

Чтобы уберечь мальчиков от такой модели поведения, чтобы научить сына любить и быть успешным, уметь брать ответственность за свои слова, дела и поступки, мать просто обязана быть счастливой — любить себя, — сообщил психолог.

Он рассказал, что гармонично отношение к себе заключается в умении понимать природу своих чувств и эмоций и способности ответить себе на вопрос, с чем связаны переживания, которые испытывает мать. Кроме того, важно уметь брать под контроль свои чувства и эмоции, управлять своими желаниями. Одним из ключевых моментов, который приносит пользу всем женщинам, является умение влиять на мужчин. Также мать должна быть «устроена в жизни».

Сын не хочет слушать мать, если с ней что-то не в порядке. Рядом со счастливой женщиной дети тоже будут счастливы, — подчеркнул Раков.

Психолог заключил, что здоровый климат в семье и гармония являются главными составляющими, которые оказываю влияние на формирование личности ребенка, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре рассказала, что дети теряют мотивацию к учёбе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду.