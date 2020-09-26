Эксперт объяснила, почему дети теряют интерес к учёбе

https://static.news.ru/photo/6922d3d6-00b9-11eb-a9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дети теряют мотивацию к учёбе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду, заявила и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

По её словам, такую проблему решит программа переподготовки воспитателей, которую в настоящее время разрабатывает Российская академия образования.

Как показывают результаты исследований отечественных педагогов и психологов, в последние годы в дошкольном образовании замечены тенденции к чрезмерному вниманию к подготовке к школе вместо совместных сюжетно-ролевых игр детей. В свою очередь это приводит к быстрой потере мотивации детей к учёбе, — отметила Агре, слова которой приводит РИА Новости.

Эксперт также подчеркнула, что на сегодняшний день растёт число детей, которые учатся читать механически, без понимания смысла прочитанного. Сокращение сюжетно-ролевых игр приводит к недостатку формы воображения, необходимой для развития мышления и овладения учебной деятельностью.

Новые методики планируется запустить в пилотном режиме в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-сомнолог София Черкасова рассказала, почему вторая смена удобнее для подростков.

По её словам, дети старшего и среднего школьного возраста со временем становятся всё больше похожи на «совят», а не на «жаворонков».