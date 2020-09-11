Сомнолог рассказала о пользе второй смены для школьников

https://static.news.ru/photo/27e74548-f41e-11ea-973c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, почему вторая смена удобнее для подростков.

По её словам, дети старшего и среднего школьного возраста со временем становятся всё больше похожи на «совят», а не на «жаворонков».

Тяготение определённое попозже и подольше спать имеется. Так что многие дети и постфактум, и во время того, как они учатся во вторую смену, отмечают, что чувствуют себя хорошо. Они высыпаются, они бодры, веселы, преуспевают, — объяснила она.

Сомнолог отметила, что на преимущества второй смены указывает и опыт специалистов из США, которые выяснили, что любители поспать на 63% чаще травмируются на физкультуре из-за дискоординации, разбалансированности и рассеянности. При этом те, кто выспался, показывают лучшие результаты в учёбе и выглядят более собранными и сосредоточенными, передают «Невские Новости».

Ранее NEWS.ru писал, что привычка человека спать днём связана с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае. По их словам, дневной сон продолжительностью более часа несёт в себе гораздо больше минусов, нежели плюсов.