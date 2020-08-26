Учёные заявили о смертельной опасности дневного сна

Привычка человека спать днём связана с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае. По их словам, дневной сон продолжительностью более часа несёт в себе гораздо больше минусов, нежели плюсов.
Как
В целом, согласно анализу, любой продолжительный связан с повышенным риском смерти на 19%. Особенно явно эта тенденция прослеживалась у женщин, которые имели на 22% большую вероятность смерти в случае дневного сна по сравнению с его отсутствием. Также это касается и пожилых людей. У них риск смерти повышался на 17%.
Что касается короткого сна менее часа, то его опасность для развития сердечно-сосудистых заболеваний не выявлена.
Результаты показывают, что более короткий сон может улучшить здоровье сердца у людей, которые спят недостаточно ночью, — подчеркнул доктор Пэн.
Причины, по которым сон может влиять на организм, до сих пор недостаточно изучены. Как считают учёные, длительный сон связан с более высоким уровнем воспаления. Ранее проведённые исследования связывали сон с риском гипертонии, диабетом и плохим самочувствием в целом.
Ранее, как писал NEWS.ru, невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, как максимально восстановить силы за ночь. По словам врача, важно не только спать достаточное количество часов, но и просыпаться в определённую стадию сна, после завершения цикла.
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