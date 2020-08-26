Учёные заявили о смертельной опасности дневного сна

https://static.news.ru/photo/388c101c-e826-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Привычка человека спать днём связана с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае. По их словам, дневной сон продолжительностью более часа несёт в себе гораздо больше минусов, нежели плюсов.

Как отмечает MedicalXpress, принято думать, что сон улучшает производительность, однако проведённое исследование бросает вызов этим широко распространённым мнениям. Учёные обобщили более 20 научных работ и собрали информацию о 313 651 человеке. Из них 39% имели привычку регулярно спать днём. Исследователи пришли к выводу, что длительный сон (более 60 минут) был связан с 30%-ным повышением риска смерти от всех причин и 34% — ной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, отмечают специалисты, долгий дневной сон опасен только для тех, кто в целом спит более шести часов в сутки.

В целом, согласно анализу, любой продолжительный связан с повышенным риском смерти на 19%. Особенно явно эта тенденция прослеживалась у женщин, которые имели на 22% большую вероятность смерти в случае дневного сна по сравнению с его отсутствием. Также это касается и пожилых людей. У них риск смерти повышался на 17%.

Что касается короткого сна менее часа, то его опасность для развития сердечно-сосудистых заболеваний не выявлена.

Результаты показывают, что более короткий сон может улучшить здоровье сердца у людей, которые спят недостаточно ночью, — подчеркнул доктор Пэн.

Причины, по которым сон может влиять на организм, до сих пор недостаточно изучены. Как считают учёные, длительный сон связан с более высоким уровнем воспаления. Ранее проведённые исследования связывали сон с риском гипертонии, диабетом и плохим самочувствием в целом.

Ранее, как писал NEWS.ru, невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, как максимально восстановить силы за ночь. По словам врача, важно не только спать достаточное количество часов, но и просыпаться в определённую стадию сна, после завершения цикла.