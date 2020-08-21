Кардиолог рассказал об опасности долгого сна для людей старше 55 лет

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Чтобы избежать нарушения когнитивных функций, людям старше 55 важно не только избегать недосыпания, но и не проводить в кровати слишком много времени, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

По его словам, тем, кто приближается к 60-летию, важно спокойно спать не менее восьми часов в сутки. В отличие от молодежи, им труднее восстанавливать так называемую «ресурсную базу» и могут пострадать все органы, в том числе, сердце, печень, желудок и головной мозг, передаёт радио Sputnik.

Но это не значит, что людям старшего возраста нужно спать как можно дольше.

Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать ещё. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию. Избыточный сон тоже нежелателен, — подчеркнул Хорошев.

Как писал NEWS.ru ранее, невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, как максимально восстановить силы за ночь. По словам врача, важно не только спать достаточное количество часов, но и просыпаться в определённую стадию сна, после завершения цикла.