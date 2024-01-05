Психолог рассказал, как не обесценить себя при поиске второй половинки Психолог Фомин: не стоит делать сверхзначимым процесс поиска партнера

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Не стоит пытаться найти партнера любыми способами, так как такой подход делает из человека жертву и не вызывает интереса у противоположного пола, заявил «Вечерней Москве» психолог Евгений Фомин. Эксперт дал несколько рекомендаций, которые помогут найти вторую половинку.

Психолог посоветовал не делать этот процесс сверхзначимым. Зацикливание на мысли о поиске партнера любой ценой будет заметно на свидании — чувствуется зависимая и слабая позиция человека.

Он всем своим видом говорит: «Пожалуйста, выбери меня, я хороший или хорошая». Никому не нравятся жертвы — их удобно только использовать, — сказал Фомин.

Лучшим способом, считает специалист, будет перевести желание найти партнера в предпочтение. Это позволит избавиться от жесткого обязательства и более гибко подходить к процессу.

Приходите на свидание просто получить удовольствие от встречи и пообщаться, — посоветовал Фомин.

На свидании в первую очередь стоит посмотреть на внешний вид человека. Аккуратный облик говорит об адекватном отношении к себе и окружающим, считает психолог. При этом разговор должен быть непринужденным, и лучше всего занять позицию слушателя — это поможет определить ценности собеседника. Также не стоит задавать вопросы про прошлые отношения и материальный достаток.

Большая ошибка на свидании — это хвастаться, много болтать и рассказывать небылицы, — подчеркнул специалист.

Лучший показатель того, что вы понравились человеку на свидании, когда оно прошло незаметно быстро. Если разговор был настолько непринужденным и интересным, что вы не заметили, как пролетели несколько часов, то это хороший знак.