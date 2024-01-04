Психолог назвала преимущество интровертов в работе Психолог Григорович: интроверты лучше работают, так как им легче сосредоточиться

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Из-за способности концентрироваться у интровертов гораздо лучше получается выполнять свою работу, чем у экстравертов, заявила «Газете.Ru» психолог Любовь Григорович. К тому же, по ее словам, интроверты менее склонны к стереотипному мышлению и более оригинальны.

Интроверты более старательны и усидчивы. Качество выполненной ими работы обычно выше, чем у экстравертов. Они способны сосредотачиваться и углубляться. Также они более оригинальны, у них меньше стереотипов, «имеют свой почерк», их работы узнаваемы, индивидуально неповторимы, — объяснила Григорович.

По словам психолога, у интровертов более развит ресурс для самомотивации, самоподдержки, саморазвития. Также они вовремя чувствуют опасность перегрузиться и способны позаботиться о себе.

Ранее психолог Ольга Твардовская сообщила, что интроверты выбирают автомобили тёмных или неприметных цветов — черный, серый, бежевый, темно-коричневый. Они не любят лишнего внимания к своей персоне. Экстраверты, напротив, предпочитают машины ярких цветов. Они хотят быть заметными и на дороге, и в жизни. Большие и статусные автомобили, например внедорожники или кроссоверы, выбирают люди, у которых есть проблемы с самооценкой, сообщает Твардовская. Она назвала это гиперкомпенсацией.