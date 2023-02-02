Психолог раскрыла причины жестокого обращения родителей с детьми Психолог Хоботова назвала алкоголь одной из причин жестокого обращения родителей с детьми

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Родители могут жестоко обращаться со своими детьми из-за сексуальной неудовлетворенности, садистских наклонностей и употребления алкоголя, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» психолог Анна Хоботова. Также причиной может стать их неудовлетворенность собственной жизнью, отметила эксперт. Помимо того, жестокость к детям может быть обусловлена тем, что самого агрессора в детстве воспитывали таким же образом, добавила она.

Прежде всего, это неудовлетворенность их собственной жизнью. Человек мог иметь какие-то амбиции, но не состоялся ни в карьере, ни в материальном плане. Также может иметь место неудовлетворенность в сексуальном плане. Если у кого-то раньше были скрытые садистские наклонности, то теперь они стали выходить наружу. Все это как раз и выражается в злости и агрессии по отношению к окружающим. Вот и выплескивается все это на людей, которые сами не в состоянии ответить, — объяснила Хоботова.

Психолог также назвала признаки, по которым можно понять, что ребенок подвергается насилию. По ее словам, шрамы и синяки на теле ребенка являются самым вопиющим признаком. Также у детей, которые подвергаются насилию, может кардинально измениться поведение — например, с добродушного на злое и агрессивное. Эксперт уточнила, что разговоры о суициде и несправедливости жизни также могут свидетельствовать о том, что ребенок подвергается физическому насилию.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый пятый россиянин применяет физическую силу для воспитания детей. При этом большинство (76%) родителей предпочитают насилию разговоры с ребенком.