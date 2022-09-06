Психолог предостерегла родителей от оскорбления детей за плохие оценки Психолог Дэйс призвала «протрезветь» ругающих детей за школьные оценки родителей и вспомнить себя

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Ругающим детей за школьные оценки родителям стоит «протрезветь» и вспомнить себя — как они справлялись с учебой в том же возрасте, заявила NEWS.ru психолог, невролог Эрстея Дэйс. Она подчеркнула, что «в мире миллионы и миллионы людей, с радостью готовых осудить вашего ребенка, и только вы — родители — можете его поддержать и защитить».

Не нужно оценку соотносить с личностью ребенка. Он — живое, уникальное, незаменимое существо, то прекрасное, что создано по вашему образу и подобию. Иногда протрезвить родителей помогает краткий экскурс в их детство, как они справлялись с учебой, всегда ли блистали. Задумайтесь: в мире миллионы и миллионы людей, которые с радостью его осудят, оценят, раскритикуют вашего ребенка. И только вы, родители, можете поддержать его и защитить. Если не вы, то кто?, — отметила эксперт.

Чтобы увлечь ребенка учебой в школе, нужна только позитивная мотивация, заявил ранее детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш. Он предупредил родителей, что принуждать учиться или наказывать школьника нельзя, так как это не будет иметь никакого положительного эффекта. Он подчеркнул, что ребенок сам захочет учиться, если этому способствуют учителя и атмосфера в школе.

Скавыш добавил, что создать мотивацию к обучению накануне начала учебного года невозможно, особенно если летом и в предыдущие годы ребенка не готовили к школе родители или специалисты. По его словам, трудолюбие у ребенка должно быть сформировано заранее.

Невролог Александр Евдокимов ранее заявил, что «главный бич» современных детей — не сидение за столом, а привычка делать уроки в кровати. Он объяснил, что «тотальное количество» подростков во время второго активного роста в 14–16 лет предпочитают делать уроки лежа, полулежа, на спине, на животе, но не за партой. Родители должны обеспечить школьнику рабочее место с хорошим освещением, подчеркнул специалист.