https://static.news.ru/photo/e3ba186e-2e34-11ea-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

Психолог рекомендовала заниматься с детьми уроками во время новогодних каникул. Это касается в основном детей младшего школьного возраста, которые ещё пока мало дисциплинированы, чтобы самостоятельно выполнять задания.

По словам специалиста, следует начать заниматься во второй половине каникул каждый день по часу — повторять материал, решать примеры и читать. Остальное же время лучше посвятить прогулкам, играм на свежем воздухе, рисованию и конструированию.

В то же время воздержитесь от переутомления ребёнка — ведь каждому известно, зачем человеку каникулы, — отметила АГН «Москва» психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

Ранее NEWS.ru писал, что ученикам школ в новогодние каникулы рекомендовали больше заниматься спортом и саморазвитием. По словам психологов, каникулы являются хорошей возможностью выспаться и отдохнуть, однако важно не превратить их в период с полным отсутствием физической и умственной активности.