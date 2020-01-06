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Клинический психолог Лилия Брагилева рекомендует при встрече с разбойником отдавать сразу всё, что он просит. Она посоветовала также не заходить в подъезд со странными незнакомцами и не вступать с грабителем в бой.

Если у грабителя оружие, бежать некуда, кричать некому — отдайте что просят. Ограбление — ситуация нервная для обеих сторон. Возбуждённый грабитель, испугавшись вашего крика, может применить свой нож, — рассказала «Невским новостям» психолог.

В случае нападения Брагилева посоветовала кричать не «Помогите!», а «Пожар! Пожар!», так как на крик о пожаре соседи откликнутся гораздо быстрее.

Как писал NEWS.ru, в Самаре храбрая сотрудница пекарни отбилась от преступника, который пытался забрать деньги из кассы. На видео, появившемся в Сети, видно, как злоумышленник перелезает за прилавок и, достав молоток, принимается взламывать кассу. Ударив по кассовому аппарату несколько раз, преступник понял, что открыть его не удастся и попытался отобрать у продавщицы ключ. Женщине пришлось уступить натиску грабителя, но потом она взяла себя в руки и начала бить злоумышленника по голове.