Психолог поддержала идею мониторить соцсети школьников

Классным руководителям необходимо разрешить мониторить страницы школьников в социальных сетях, потому что в этом случае учителя смогут вовремя оказать помощь учащимся, которые испытывают стресс, пояснила детский психолог Наталья Наумова. Она подчеркнула, что просматривать личные данные детей и их переписки следует, только предварительно договорившись об этом с учеником, пишет Pravda.Ru.

Мониторить в целом соцсети, которые в открытом доступе, для школы это было бы хорошо. Потому что всё-таки классный руководитель видит, какой ребёнок находится в грустном настроении, нервничает, ребёнка не принимает коллектив. Это повод посмотреть, что происходит, чем интересуется ученик, и своевременно оказать помощь, своевременно отправить детского психолога, — отметила Наумова.

Она напомнила, что подростки, которые устаивали стрельбу в российских школах, нередко выкладывали посты об этом в социальных сетях. По мнению Наумовой, просматривая открытые данные школьников, можно будет не только предотвращать такие инциденты, но и следить за настроением учащихся. При этом психолог подчеркнула, что родителям и преподавателям не стоит нарушать границы личного пространства подростков, просматривая их закрытые переписки или другую информацию в социальных сетях.

Ранее глава департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочеров объяснил, зачем местные педагоги мониторят социальные сети школьников. По его словам, таким образом можно выявить деструктивное поведение школьника или суицидальные наклонности.