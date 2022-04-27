Психолог Петрановская заверила, что разногласия родителей не вредят ребёнку

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Разногласия родителей в вопросах воспитания не вредят ребёнку, заверила психолог и публицист Людмила Петрановская в разговоре с Daily Moscow. Ему потом придётся жить в мире разных людей, и к этому стоит быть готовым. Действительно стрессом для ребёнка будет ситуация, в которой члены семьи друг другу не доверяют, объяснила психолог.

Ничего страшного не случится, если с папой он съест вместо супа бутерброды, если он будет гулять без куртки, если ему разрешат лишние полчаса смотреть мультики, если будет нарушен режим. Это всё нестрашно. Дети адаптивны. <...> Для ребёнка тяжело не когда его кормят разным или запрещают разное, для него самая нервная ситуация, когда мы его доверяем человеку, которому на самом деле не доверяем, — сказала Петрановская.

Она добавила, что детям тяжело, когда родители не могут выяснить отношения друг с другом и спорят вместо этого о них под «благородным» предлогом.

Ранее психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина предупредила, что пассивная агрессия формируется в детях, которым нельзя выражать эмоции в семье. Она добавила, что родители могут игнорировать потребности ребёнка и заставлять его делать то, что считают нужным. В этом случае ребёнок добивается своего прокрастинацией, а инфантильность — черта пассивного агрессора.