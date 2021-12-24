Психолог оценила роль СМИ в существовании школьной травли

СМИ не имеют отношения к буллингу школьников, за него в ответе те, кто унижает других и кто не замечает этого, заявила кандидат психологических наук, руководитель филиала школы детской безопасности «Стоп угроза» в Нижнем Новгороде Ольга Демидова изданию «ПолитЭксперт». С тем, что травля участилась, она не согласна: буллинг был всегда, просто сейчас стало возникать больше резонансных случаев.

В убийствах виноват тот, кто убивал. В буллинге виноваты те, кто травил и закрывал на это глаза. СМИ отвечают за подачу достоверной информации. Накал страстей и эмоций, внимание к какой-либо теме может сильно зацепить и вовлечь того, кто уже погружён в тему, но в этом случае даже сухих фактов будет достаточно. Для большинства людей это просто информация либо возможность проговорить таким образом свои страхи и опасения, — сказала Демидова.

Она объяснила, что защитить ребёнка от травли поможет его уверенность в себе и доверие в семье. Если же проблема уже возникла, ребёнок должен чувствовать, что она будет решена, заявила психолог. Она считает важным работать для профилактики со всем коллективом — например, классом, а также называть происходящее своими именами.

Когда все на одного — буллинг. Когда все постоянно унижают и смеются над одним и ему не смешно — это буллинг. Когда учитель делает вид, что не замечает издевательств над кем-либо, — это одобрение буллинга, — описала Демидова.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что узнав о травле ребёнка в школе, родители должны в первую очередь сообщить об этом администрации учебного заведения. Она посоветовала собрать доказательства и при необходимости обратиться в правоохранительные органы. Кадры избиения можно взять со школьных камер видеонаблюдения. Также стоит научить ребёнка записывать происходящее на телефон.