Психолог объяснила, зачем блогеры устраивают фотосессии на фоне святых мест

Тяга блогеров к провокационным фотосессиям на фоне храмов и других святых мест связана с недостатком внимания и заниженной самооценкой, объяснила NEWS.ru психолог Анастасия Волошина. По её словам, желание прославиться в какой-то момент снижает критическое мышление и не даёт возможности оценить последствия своих действий. Ранее блогер Мария Катанова, снявшая видео фотосессии полуобнажённой девушки на фоне мечети в Москве, принесла извинения. СК РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Чаще всего здесь можно говорить о недостатке внимания и заниженной самооценке, в следствии чего у человека, как компенсация, появляются ранговые амбиции: «Кто-то сделал, а я что, не могу, чем я хуже?» — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что в этот момент человек уже не в полной мере отдаёт отчёт своим действиям. Кроме того, блогерами движет постоянное желание «выделиться из толпы» и дать своей аудитории «яркие, желательно эксклюзивные и смелые кадры», что в современном мире сделать всё сложнее.

В попытке привлечь аудиторию, вызвать эмоции, проявить и показать себя, к сожалению, забывают об адекватном социальном поведении, — заключила Волошина.

Видео с участием двух девушек, устроивших откровенную фотосессию на фоне столичной мечети, появилось в Сети некоторое время назад. Одна из участниц позировала в нижнем белье, скрыв лицо под балаклавой.

После того как СМИ выяснили, что фотосъёмку организовала некая Мария Катанова, позиционирующая себя как специалист в сфере рекламы и продвижения в соцсетях, девушка принесла свои извинения.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Отмечается, что личность подозреваемой уже установлена, в ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.