Психолог объяснила, почему зимние праздники могут стать причиной стресса

Праздники, в частности, Новый год и Рождество, могут стать причиной стресса и даже депрессии из-за болезненной ностальгии о прошлом или детстве, рассказала финский психолог и психотерапевт Тарья Нуммелин. Она уточнила, что выработку стрессовых гормонов провоцируют даже негативные фантазии, пишет Live 24.

К сожалению, фактором стресса являются и праздники, в том числе Новый год и Рождество. Они могут вызвать грустные воспоминания о прошлом или из детства, из-за чего настроение ухудшится и желания веселиться уже не будет. Примечательно, к стрессу можно даже привыкнуть: если в таком состоянии находиться регулярно, то организм воспринимает эмоциональные и физические перегрузки как нечто обыденное, — сообщает издание.

Психолог порекомендовала прислушиваться к своему состоянию и делать периодические паузы при необходимости. По словам медика, ломота в теле, учащённое сердцебиение и повышенная потливость говорят о перегрузке тела. Нуммелин посоветовала в такой ситуации обратиться к дыхательным практикам и регулярно их выполнять: утром после пробуждения и вечером перед сном.

Ранее психотерапевт Виктор Нурдаев объяснил тревогу от непрочитанных сообщений в мессенджерах и социальных сетях. По его мнению, такие реакции возникают из-за надуманных страхов и чрезмерной сосредоточенности на плохих прогнозах.