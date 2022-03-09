Психолог объяснила, почему весну называют временем любви

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, почему весну называют временем любви. В комментарии NEWS.ru она заявила, что человек так или иначе связан с природой, с которой переплетаются все жизненные циклы. Так, весной всё пробуждается от зимнего сна, и это же происходит и с человеческой энергией: люди ищут новых ощущений и выхода на новый уровень развития.

Набравшись сил после зимней «спячки», человек начинает расцветать. Конечно же, ему хочется новых эмоций, чтобы что-то новое, светлое и радостное возникало в пространстве. Поэтому весну, по сути, и называют временем любви, — пояснила эксперт.

Она добавила, что партнёрские отношения столь же цикличны: весной чувства появляются, летом стремительно развиваются, а осенью дают плоды в виде свадеб и рождения детей. Зима же подходит для того, чтобы набраться сил и «переродиться для новых важных событий».

Ранее сексолог Ирина Айриянц рекомендовала россиянам, которые страдают от смены времён года, следить за сном, заниматься спортом, а также при необходимости обращаться к терапевтам, потому что именно они могут посоветовать витамины и микроэлементы, которые необходимы организму. Также она рекомендовала не отказываться от секса и помнить, что весна — это период авитаминоза и серьёзной усталости от зимы, поэтому в этот период не исключены всплески плохого настроения.