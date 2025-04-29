Психолог объяснила, почему подростки снимают избиения на видео Психолог Булгакова: дети снимают на видео драки из-за чувства безнаказанности

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Подростки снимают драки на видео из-за потребности во внимании и чувства безнаказанности, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, жестокий контент становится способом самоутверждения среди сверстников.

Подростковая жестокость, снятая на видео, — это сложный феномен, корни которого лежат в особенностях подросткового возраста и цифровой среды. В период становления личности подростки остро нуждаются в признании, а социальные сети превращают внимание в валюту: лайки и просмотры создают иллюзию значимости, даже если контент асоциален. Съемка издевательств часто становится инструментом демонстрации силы, попыткой завоевать авторитет в группе или компенсировать внутреннюю неуверенность через унижение других. Здесь роль играет искаженное восприятие последствий. Подростки думают так, что: «Мне не ничего не будет», «это другие бьют», «все снимают, и я снимаю», — пояснила Булгакова.

Кроме того, она подчеркнула, что цифровая среда снижает эмпатию. По словам психолога, через экран жертва воспринимается не как человек, а как объект для контента.

Снижает эмпатию анонимность и позиция оператора: снимающий видит в объективе не человека, а контент. Это позволяет совершать действия, которые в другой ситуации вызвали бы стыд. Вследствие эмоциональной незрелости подростки не отдают отчета в последствиях, — резюмировала Булгакова.

Ранее Telegram-канал Babr Mash сообщил, что под городом Тайшет в Иркутской области школьники затащили подростка с особенностями развития в квартиру, избили и заставили раздеться. Уточняется, что подростки в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения. Мальчику угрожали тем, что заставят его орально ублажать всех молодых людей в квартире или садиться на бутылку.