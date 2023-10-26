Психолог объяснила, почему бизнесмены обращаются к магам Психолог Днепровская: обращение бизнесменов к магам — уход от ответственности

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Около четверти российских предпринимателей при построении бизнес-планов обращаются за помощью к различным гадалкам и тарологам, рассказала в беседе с журналом «Компания» психолог, HR-директор Екатерина Днепровская. По ее словам, в основе лояльности бизнесменов к эзотерике лежит подсознательное желание снять с себя ответственность.

Это отличный способ объяснить, что у меня происходят конфликты на работе не потому, что я не умею выстроить с человеком отношения, не потому, что я как руководитель не умею поставить перед человеком цель, не потому, что я не умею планировать работу, а потому, что я по гороскопу, условно, Козерог, а он Лев, — объяснила психолог.

Как добавила в беседе с изданием независимый HR-специалист Зулия Лоикова, люди также обращаются к магам из-за высокого уровня стресса, напряженности и тревожности, желая найти того, кто может им дать какую-то определенность. А эзотерика дает чувство контроля над своей жизнью и лишает беспокойства по поводу будущего.

Бывают ситуации, когда человеку не нужно, чтобы его учили, чтобы ему что-то советовали или объясняли. Ему необходима иррациональная поддержка в момент, когда он проживает сложные, эмоционально напряженные моменты, — отметила эксперт.

По ее словам, эзотерик может успокоить клиента с помощью медитативных установочных процедур, а потом говорит то, что человек хочет услышать, внушая уверенность, что все будет хорошо. После этого человек вновь настраивается на работу, а прилив сил объясняет помощью мага. Хотя на самом деле все было сделано с помощью психологических приемов: человек успокоился, принял ситуацию, ушел в ресурсное состояние и начал действовать, отметила Лоикова.

Ранее зотерик Лилия Апукаева подала судебный иск к политической партии «Коммунисты России». Сумма иска составляет один рубль, а поводом для обращения в суд стало слово «шарлатаны», которое использовал лидер партии в публичном высказывании.