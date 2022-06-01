Психолог объяснила, зачем школьники устроили «ЛГБТ-танцы» в Екатеринбурге Психолог Малахова: подростки устраивают провокационные танцы ради внимания

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Подростки устраивают провокационные танцы ради внимания, это особенность их возраста, объяснила дошкольный педагог-психолог Полина Малахова в разговоре с «ФедералПресс». Так она прокомментировала выступление 10-классников из Екатеринбурга, в котором некоторые увидели пропаганду ЛГБТ-отношений.

Я думаю, что пацаны не особо задумывались насчет пропаганды, им просто хотелось внимания, ну и провокации. Подростки часто ведут себя провокационным образом, прощупывают границы и нормы дозволенного — это задача их возраста, — сказала Малахова.

Молодых девушек и парней часто «заносит» в том числе из-за того, что меняется их гормональный фон, добавила она.

Резонансный номер подростки исполнили на майском конкурсе танцев, после чего критике подверглась директор лицея № 12 Любовь Кулева. За неё вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметив заслуги педагога. Он добавил, что родители старшеклассников не увидели в пародийном танце ничего ужасного, они тоже поддержали директора. Шутки, даже неудачные, в России не запрещены, считает Куйвашев.

Одна из бывших учениц лицея заявила NEWS.ru, что преподаватели ни в чём не виноваты, они лишь дали возможность подросткам самовыразиться. Она выразила непонимание, «почему развели такой сюр из-за ситуации».