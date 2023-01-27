Психолог объяснила, как справиться с тревогой Психолог Гладышева рекомендовала заниматься повседневными делами для борьбы с тревогой

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Только сам человек может разобраться с причинами тревоги и что ее вызывает, рассказала NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, занятие повседневными делами поможет справиться от этого неприятного чувства. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», половина россиян находится в тревожном настроении — оно преобладает среди родных, друзей и знакомых 50% опрошенных.

Если сам человек не может повлиять на события, то как он может улучшить свое состояние. Если может повлиять, то соответственно почему не влияет? Нужно стараться заниматься своими повседневными делами, и смотреть что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается, — посоветовала Гладышева.

Психолог добавила, что если состояние сильно беспокоит, стоит обратиться к специалисту.

Соответствующий опрос Фонда «Общественное мнение» проводился 20-22 января среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах России. Его статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее психолог Алтынай Капалбаева объяснила, что справиться с эмоциональным выгоранием поможет осознание и принятие собственных эмоций — в том числе негативных. По ее словам, поможет и снятие напряжения на физическом уровне — упражнения и массаж. После этого следует приступить к медитациям, которые помогут расслабиться, выпустить негатив и восстановить эмоциональный баланс.