Психолог назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием Психолог Капалбаева: с эмоциональным выгоранием помогут справиться физические упражнения

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Справиться с эмоциональным выгоранием поможет осознание и принятие собственных эмоций — в том числе негативных, рассказала «Газете.Ru» психолог Алтынай Капалбаева. По ее словам, поможет и снятие напряжения на физическом уровне — упражнения и массаж. После этого следует приступить к медитациям, которые помогут расслабиться, выпустить негатив и восстановить эмоциональный баланс.

Мы привыкли думать, что раздражение и обида — плохо, а вот радость — хорошо. На самом деле любые эмоции — это нормально и правильно. Проговаривайте себе, что испытываете в моменте: «я злюсь», «мне тревожно», «я обижаюсь», и разрешите себе это, тогда жить станет легче, — посоветовала Капалбаева.

По словам психолога, избавиться от негативной энергии можно, покричав и потопав ногами в уединенном месте. Также она призвала не сдерживать слезы и плакать, если хочется, так как это помогает быстро справиться с наплывом эмоций. Эксперт добавила, что занятия танцами и спортом также помогут пережить эмоциональное выгорание. Она также предупредила, что недосыпание вредно для продуктивности, и порекомендовала не жертвовать сном ради работы и домашних дел. Помимо того, для преодоления эмоционального выгорания важно научиться ценить простые удовольствия, отметила Капалбаева.

Учитесь радоваться объятьям с близкими людьми, музыке, прогулкам на природе и вкусным пирожным на десерт. Мелочи вокруг — красота снежинок, щебет птиц — на все это нужно обращать внимание. Помните, что эмоциональное выгорание возникает, когда мы погружаемся в свою тревогу с головой. Если вы чувствуете, что напряжение растет, дайте себе выдохнуть, — заключила психолог.

Эксперт по эмоциональному развитию Илья Шубочкин ранее рассказал, что в стремлении защититься от негативных эмоций человек может столкнуться с эмоциональным выгоранием и превратиться в «бесчувственного зомби». Чтобы избежать этого, важно признать, что плохих эмоций не бывает и что негативные чувства защищают организм и способствуют развитию личности, посоветовал специалист. По его словам, следует постараться полюбить эмоции и помнить, что они всегда быстро проходят, поэтому не стоит ожидать от них вреда.