Названы способы избежать эмоционального выгорания Эксперт по эмоциональному развитию Шубочкин: негативные чувства защищают организм

Фото: shutterstock.com

В стремлении защититься от негативных эмоций человек может столкнуться с эмоциональным выгоранием и превратиться в «бесчувственного зомби», рассказал «Радио 1» эксперт по эмоциональному развитию Илья Шубочкин. Чтобы избежать этого, важно признать, что плохих эмоций не бывает, и что негативные чувства защищают организм и способствуют развитию личности, посоветовал специалист. По его словам, следует постараться полюбить эмоции и помнить, что они всегда быстро проходят, поэтому не стоит ожидать от них вреда.

Человек привыкает к тому, что негативные эмоции к нему попадают, поэтому начинает защищается от них. В этот момент у него появляется некая заплаточка, и со временем, если не обращать на нее внимание, наше тело обретает некий защитный скафандр. В этот момент человек теряет эту эмоциональную чувствительность, — пояснил Шубочкин.

Эксперт добавил, что эмоциональное выгорание также может произойти, если человек отдает какому-либо делу все свои силы и не дает себе возможности отдохнуть. В таком случае может возникнуть усталость и нежелание что-то делать, уточнил он.

Психолог Анна Жюсталь ранее рассказала: чтобы не утратить интерес к жизни и работе, нужно почаще устраивать себе «праздник непослушания», почаще хвалить себя, а также делать перезагрузку мозга с помощью физической нагрузки — плавания, пробежки или йоги. По ее мнению, спасти от эмоционального выгорания поможет вовремя сделанная пауза, во время которой нужно дать волю своим чувствам, не боясь воплотить в реальность те желания, которые кажутся нерациональными.