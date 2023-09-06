Психолог объяснил желание жителей регионов переехать в Москву Психолог Кичаев объяснил желание переехать в Москву высоким комфортом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Согласно опросу ВЦИОМа, около четверти жителей регионов хотят, чтобы их дети переехали жить в Москву или в Санкт-Петербург. Социальный психолог Александр Кичаев объяснил «360» такое желание высоким уровнем комфорта жизни в мегаполисах. По мнению специалиста, это является главным критерием при выборе города для жизни.

Это, мне кажется, самое главное. Потому что в селе или в поселке, может быть, и хороший чистый воздух, природа прекрасная, но очередь на УЗИ, я знаю, там на месяц вперед, к зубному попасть трудно. И там нечем заняться, кроме как прогуляться вечером и закат посмотреть, — пояснил психолог.

Для молодых людей столица интересна прежде всего карьерными перспективами, которых нет в небольших городах и тем более в селах. Кичаев подчеркнул, что в Москве разнообразное количество предложений по разным специальностям. Он утончил, что в провинции обычно только несколько крупных предприятий, где либо нет вакансий, либо все интересные должности заняты теми, кто работает по знакомству. Кроме того, часть молодежи переезжает в столицу для того, чтобы построить отношения, напомнил психолог.

Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов отметил, что в мире все же наблюдается небольшой рост интереса к деревням. Он пояснил, что в Московской области возрождаются села. Людей также привлекают целенаправленные программы, которые предлагает государство, например, «Дальневосточный гектар».

Да, действительно, последние несколько лет тренд роста количества жителей крупных городов замер, и пошел маленький и несмелый, но откат жителей больших мегаполисов в деревни. <...> Людей всячески призывают расширить этот тренд, — рассказал Качалов.

Ранее стало известно, что каждый седьмой россиянин хотел бы отправить своего ребенка жить в Москву, считая столицу городом возможностей. По данным социологического опроса ВЦИОМа, второе место в этом рейтинге занял Санкт-Петербург.