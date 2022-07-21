Психолог назвала простые способы побороть тревожность Психолог Наумова посоветовала слушать успокаивающую музыку для борьбы с тревожностью

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Чтобы побороть тревожность, стоит воспользоваться специальной практикой и сосредоточиться на своем дыхании, посоветовала психолог Эльвира Наумова. Она добавила, что в борьбе с таким состоянием также может помочь успокаивающая музыка, например мелодии Моцарта, пишет «Радио 1».

Первый шаг — сосредоточиться на своём дыхании, сделать глубокий вдох и выдох. Затем вдыхайте через нос, считая до четырёх, задержите дыхание, продолжая считать до семи, и на счёт восемь медленно начинайте выдыхать. Повторите это упражнение несколько раз. Второе упражнение — это включить успокаивающую музыку. Музыкальная терапия — давно подтверждённый психотерапевтический метод, — рассказала Наумова.

Она уточнила, что тревожность может носить временный и постоянный характер. По ее словам, если тревожные состояния продолжаются более шести месяцев — это повод обратиться к врачу. Психолог заверила, что справиться с тревожностью также может помочь тактильность. В связи с этим Наумова порекомендовала делать что-либо своими руками в стрессовой ситуации.

Ранее тренер Анастасия Кириченко заявила, что неправильное дыхание вредит здоровью и способствует формированию «зажимов» в теле. Она считает, что дыхание является мощным инструментом саморегуляции, который может помочь взбодриться или успокоиться по мере необходимости.