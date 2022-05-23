Названы способы снять стресс при помощи дыхания Тренер Кириченко назвала способы снять стресс при помощи дыхания

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Неправильное дыхание вредит здоровью и способствует формированию «зажимов» в теле, заявила тренер Анастасия Кириченко. Она считает, что дыхание является мощным инструментом саморегуляции, который может помочь взбодриться или успокоиться по мере необходимости, пишет Lenta.ru.

Мы дышим около 20 тысяч раз в день, если делать что-либо неправильно такое количество раз в день, то это откладывается на теле в виде зажимов и негативно сказывается на самочувствии, — пояснила Кириченко.

Она назвала три дыхательные техники, которые помогут облегчить внутреннее напряжение. Первая методика заключается в том, что нужно дышать левой ноздрей, при этом выдох должен быть длиннее вдоха, отметила Кириченко. При этом методе происходит стимуляция парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление и накопление энергии. Второй способ называется «квадратное дыхание»: человек совершает вдох и выдох на четыре счета, но между ними надо задерживать дыхание на то же время. Суть третьего метода заключается в том, что нужно вдыхать на четыре счета, а выдыхать на шесть.

Ранее медик Эндрю Вэйл разработал дыхательную практику по принципу 4–7–8, многие считают, что это единственный способ успокоить нервную систему и заснуть за минуту. По имеющимся данным, эта методика уменьшает тревожность и полезна для психического здоровья.