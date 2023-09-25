Психолог назвала плюсы современных мультфильмов для детей Психолог Наумова: современные мультфильмы разделяют героев и их поступки

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Современные мультфильмы во многом основываются на знаниях психологии, поэтому герои и их поступки разделяются друг от друга, пояснила детский психолог Наталья Наумова. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что нет абсолютно плохих или хороших персонажей, каждый из них имеет право на ошибку и может исправиться.

На современные мультфильмы больше влияния оказывает знание психологии, там показывают, что нет кого-то очень плохого, что каждый может поступать плохо или хорошо. То есть поступки бывают плохие, дети плохими не бывают. И эта позиция очень полезная и важная для детей, — пояснила психолог.

Наумова уточнила, что в советских мультфильмах тоже есть свои преимущества. Так, они не вредят зрению благодаря медленной смене кадров. Советские мультфильмы четко разграничивают, что хорошо, а что плохо. Но вместе с этим из-за разделения персонажей на положительных или отрицательных у ребенка может появиться ощущение, что его никогда не простят, если он поступит неправильно, предупредила психолог.

Наумова посоветовала включать детям до четырех лет советские мультфильмы. Тем, кто старше, нужно давать возможность смотреть современные мультики. При этом нужно стараться не показывать ребенку те анимационные работы, в которых есть сцены курения или распития алкоголя.

Детям, которые привыкают к быстрой смене кадров, к ярким краскам и к часто меняющимся сюжетным линиям, советские мультфильмы становятся неинтересны, поэтому детей старше шести-семилетнего возраста насильно заставлять смотреть советские мультфильмы не стоит, — уточила Наумова.

Психолог порекомендовала смотреть мультфильмы вместе с ребенком, чтобы объяснять непонятные моменты. При этом взрослым сначала стоит самим ознакомиться с мультиком, чтобы быть уверенными, что он подходит для детей.

Преподаватель Анастасия Чистякова ранее предупредила, что дети могут врать с раннего возраста. По ее словам, ложь может быть обусловлена разными факторами, в том числе стремлением к самостоятельности, желанием избежать наказания или простым любопытством.