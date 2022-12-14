Психолог назвал признаки настоящей любви мужчины к женщине Психолог Шахов: мужчина любит женщину, если строит с ней планы на будущее

Фото: shutterstock

Признаком того, что мужчина испытывает к женщине любовь, может служить то, что он строит планы на будущее с ее участием, рассказал РИАМО психолог Александр Шахов. Помимо этого, о настоящих чувствах может свидетельствовать желание закрыть финансовые потребности своей любимой, а также стремление обеспечить ее безопасность. Специалист также уверяет, что при настоящей любви измены исключены.

Если он испытывает настоящие чувства, то будет закрывать ее основные финансовые потребности. Ему будет доставлять удовольствие тратить деньги на любимую. Серьезные отношения подразумевают обязательства. И в том числе финансовые. Любящий мужчина считает своим долгом обеспечивать женщину и семью в будущем, — подчеркнул Шахов.

Психолог также отметил, что мужчина, который действительно любит женщину, не будет скрывать ее от окружающих. Также о настоящих чувствах, по его словам, свидетельствует стремление мужчины оградить любимую от любого вида проявления насилия и абьюза.

Шахов ранее рассказал, что, вступая в брак, женщины в отношениях ожидают, что мужчина обеспечит им эмоциональную и физическую защиту, в том числе предотвратит нападки на них внутри и вне семьи. Также важной обязанностью мужчин, по его словам, является обеспечение достойной жизни семьи и финансовой безопасности. Помимо того, мужчина должен понимать психологию женщин, то есть осознавать, когда, почему и в каких ситуациях ей нужны поддержка или комплимент.