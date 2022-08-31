Научно обоснован феномен вечно не выключенного утюга Психолог Гладышева научно обосновала феномен вечно не выключенного утюга

Фото: shutterstock

Забыть, выключил ты утюг или нет, это норма, об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Марина Гладышева. Также эксперт напомнила, что человек может долго находиться в своих мыслях и совершать многие действия в автоматическом режиме.

Вообще такое явление — это, конечно, норма. Потому что люди совершают достаточно много действий в автоматическом режиме. Из этой же серии и забыть выключить утюг или не помнить, закрыл ты дверь или нет. Соответственно в таких случаях люди, включая например тот же утюг, находятся во внутреннем мире и вполне могут как выключить утюг, так и нет. Мы вообще достаточно часто находимся внутри себя и не обращаем внимания на очень многие вещи. Еще важно, в каком состоянии находится сам человек. Если у него стресс или депрессия, то это вообще может привести к блокировке процессов восприятия и очень многие действия человек начинает делать также на автомате, — пояснила Гладышева.

Ранее врач-невролог Ольга Пенчук заявила, что проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых — патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие. Эксперт добавила, что с подобными проблемами сталкиваются не только представители старшего поколения. Люди могут жаловаться на забывчивость, а жалобы нередко носят «завуалированный» характер, например, фраза «туман в голове».