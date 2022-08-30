Названы тревожные причины ухудшения памяти Невролог Пенчук рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти

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Врач-невролог Ольга Пенчук заявила, что проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых — патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие. Эксперт добавила, что с подобными проблемами сталкиваются не только представители старшего поколения. Люди могут жаловаться на забывчивость, а жалобы нередко носят «завуалированный» характер, например, фраза — «туман в голове», пишут «Известия».

Это так называемые «субъективные нарушения памяти», и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что, в свою очередь, при отсутствии своевременной терапии может предшествовать объективным когнитивным расстройствам, — поделилась Пенчук.

Она призвала обращаться к специалисту, чтобы на ранних этапах установить причину этого явления и оказать эффективную помощь.

Кардиолог Андрей Кондрахин ранее заявил, что черноплодная рябина, хвощ и продукты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Эксперт пояснил, что в рябине содержатся антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Он добавил, что хвощ способствует снижению давления из-за мочегонных свойств. По его словам, людям с низким артериальным давлением эти растения не навредят. Врач отметил, что всё зависит от концентрации этих веществ в организме.