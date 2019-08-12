https://static.news.ru/photo/864d00e6-bcfc-11e9-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Юрий Зинченко заявил, что будущего первоклассника нужно готовить к обучению новым интересным вещам. Однако важно научить ребёнка, что в школе не играют, а проявляют себя через соблюдение правил.

Учёба требует от ребёнка усидчивости, внимания и умения работать, — передаёт его слова RT .

Он отметил, что взрослым следует планомерно снижать уровень контроля и позволить малышу самоорганизовываться. Также нужно помочь школьнику наладить отношения с одноклассниками, выяснив, с кем он сидит, и что нравиться его друзьям.

Кроме того, нельзя ругать ребёнка без серьезных оснований.

Например, при наличии у ребёнка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребёнку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка, — подчеркнул эксперт.

Зинченко добавил, что отрицательная реакция родителей может усугубить ситуацию, снизив мотивацию к обучению. Напротив, следует хвалить малыша не только за успехи, но и за старания.

Ранее News.ru писал, что власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком подготовить первоклассников к школе. Детям подарят ранцы, наполненные всем необходимым для первых недель учёбы.