Психолог дала советы, как настроиться на работу после отпуска Психолог Амелина-Прилепская: влиться в работу после отпуска поможет режим дня

После отпуска в работу поможет режим дня, отслеживание своего состояния и постепенное решение накопившихся задач, заявила 360.ru психолог Валерия Амелина-Прилепская. По ее мнению, мягкие методики перестройки организма — это проявление любви к себе.

Работникам лучше заранее сдвигать время подъема и отхода ко сну на 15-20 минут, порекомендовала Амелина-Прилепская. Перед сном желательно отложить все гаджеты и расслабиться в теплой ванне под музыку.

Эксперт добавила, что в некоторых случаях для легкого возвращения к работе потребуется прием витаминов. Также помогут прогулки на свежем воздухе. По возможности следует выходить на улице именно днем, когда еще светло. Кроме того, психолог посоветовала окружить себя красивыми вещами, чтобы поднимать себе настроение и придать мотивации.

Ранее психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов.