Психолог дал совет родственникам мобилизованных мужчин Психолог Скворцов: родственникам мобилизованных мужчин нужно думать о настоящем

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Родственникам получивших повестки мужчин нужно поддерживать рутину и разрешить себе эмоционально реагировать на происходящее, посоветовал клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. В разговоре с Lenta.ru эксперт добавил, что родным мобилизованного необходимо возвращаться из тревожных мыслей о потенциальных ужасных событиях и фокусироваться на настоящем.

Да, в зоне боевых действий может случиться всякое, тут нет никаких гарантий. Но продумывание самых негативных вариантов никак не влияет на то, как будут развиваться события, — сказал Скворцов.

По мнению психолога, необходимо предпринять все возможные меры в случае, когда извещение о призыве пришло по ошибке, но если мобилизации избежать не удастся, то нужно продумать список необходимых дел до отъезда и выполнить его.

Специалист также отметил, что важно разрешать себе радоваться, не считая такое поведение циничным или аморальным. Старшему поколению, родителям мобилизованных мужчин, психолог посоветовал внимательно отнестись к психическому и физическому здоровью, на котором могут негативно сказываться длительные переживания.

Особенно важная рекомендация для старшего поколения! Если вам на душе плохо, обращайтесь за профессиональной помощью к психиатрам и психологам! — попросил он.

Психотерапевт Мариам Красикова ранее рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. Врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их. Также, по словам эксперта, справиться со стрессом поможет мышечная релаксация, для которой нужно сильно напрячь мышцы, а затем расслабить.