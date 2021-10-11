«Психиатры бьют тревогу»: врач рассказала о проблемах у перенёсших COVID-19

Только 30% переболевших коронавирусом пациентов восстанавливают своё психическое состояние до того, который был до заболевания. Об этом рассказала главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала. Она отметила, что среди переболевших много людей с депрессивным состоянием.

Психиатры активно бьют тревогу. <...> Мы не знаем, навсегда ли это, — подчеркнула она.

По словам Лысенко, у пациентов возникает множество проблем, им ставятся диагнозы, требующие серьёзного лечения. В этом контексте она призвала заняться психиатрией и психологией.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой проблемой и потеря обоняния после заболевания.

По словам завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова иммунолога Михаила Костинова, треть переболевших коронавирусом испытывает недомогание на протяжении долгого времени.

7 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально дала определение постковидного синдрома. Самыми распространёнными симптомами в ВОЗ назвали усталость, затруднение дыхания и затуманенное сознание.